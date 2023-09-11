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Gündem
TRT Haber 11.09.2023 14:27

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz

MİT, özellikle Suriye sınırında bulunan birliklerimize saldırı ve eylem planlamak üzere eğitim veren örgüt yöneticilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

PKK/YPG son dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek kaybettiği kadroların yerine yenilerini yetiştirmeyi amaçlamaktaydı. Bu kapsamda MİT, kaynaklarını devreye sokmak suretiyle Amude’deki eğitim sorumlusu Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek’i yakın takibe aldı.

Son dönemde, tabanından kadro ve işbirlikçi devşirmede zorlanan PKK/YPG, Suriye sahasından temin ettiği kadrolarını, metropollerde eylem yapmak üzere eğitmekteydi.

Saha ajanlarına operasyon talimatı verildi

Muhtesim Akyürek’in, Amude’de eğitim faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde görev aldığını öğrenen MİT, örgüt yöneticisinin temas ve faaliyetlerini sahadaki kaynakları vasıtasıyla anbean takip etti.

Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek’i etkisiz hale getirmek üzere hassas bir planlama yapan MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı.

Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek’i düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek kimdir?

2015 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Muhtesim Akyürek, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Akabinde Suriye’de faaliyetlerini sürdüren Muhtesim Akyürek örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek, PKK/YPG’nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi. Söz konusu örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle PKK’nın bölgedeki eğitim faaliyetlerin sekteye uğrayacağı belirtiliyor. 

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MİT PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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