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Gündem
TRT Haber 11.09.2023 11:14

Bakan Tunç: Mehmetçiğe dil uzatmak kimsenin haddine değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir televizyon kanalındaki konuşmasıyla ilgili, "Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak kimsenin haddi değil. Konu yargıya intikal etti. Bu noktada soruşturmayla ilgili fezleke TBMM’nin gündemine gelir" dedi.

Bakan Tunç: Mehmetçiğe dil uzatmak kimsenin haddine değil
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, şunları kaydetti;

Başarılar diliyoruz, güçlü bir aday topluluğu ile karşı karşıya kaldık. Hukuk fakültelerini başarıyla tamamladılar ardından hakim, savcılık sınavlarını da kazandılar. Şimdi adaylık süreci başladı. Tabi iki yıl sürecek adaylık sürecinin ardından da hakimlik ve savcılık mesleğine inşallah kabul edilerek Türkiye'deki yargı hizmetlerinin daha etkin, daha adil devam ettirerek milletimizin memnuniyetini inşallah yargı alanında da daha da artırmanın gayreti içinde olacaklar. 

Bundan sonraki süreçte artık 2024'ten itibaren de hakim, savcı yardımcılığı müessesesi başlıyor. Bu senenin sonunda gerçekleştireceğimiz 1000 hakim savcı yardımcısı sınavından sonra onlar artık 2024'ten itibaren hakim, savcı yardımcısı olarak 3 yıl eğitim görecekler. 1 yıl akademide eğitim görecekler. Geriye kalan iki yıllarını da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde gerçekleştirecekler. 

"Açıklamaları hoş karşılamak mümkün değil"

(CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamaları) Bu açıklamaları hoş karşılamak kabul etmek mümkün değil. Tabiki konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Bu soruşturma neticesinde bu noktada soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke TBMM’nin gündemine gelir. Anayasa Komisiyonu'nda görüşülür. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. 

"Fezlekesi gelince takdir Meclis’indir"

Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiçbir vatandaşımıza yakışmaz, hele hele milletvekiline hiç yakışmaz. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Bundan sonraki süreçte fezlekesi gelince takdir Meclis’indir.

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