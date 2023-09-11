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Gündem
TRT Haber 11.09.2023 11:05

Bakan Fidan: Hain FETÖ örgütüne karşı hep beraber uyanık olmalıyız

Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Bakan Fidan, FETÖ ile mücadelede iş birliği vurgusu yaptı. FETÖ'ye karşı hep birlikte uyanık olunması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, "Türkiye ve diğer ülkelerde ne yapmak istediklerini biliyoruz. Hain örgütle ilgili tüm desteği vermeye hazırız" dedi.

Bakan Fidan: Hain FETÖ örgütüne karşı hep beraber uyanık olmalıyız
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

İkili arasındaki bölgesel konular, ticari ve ekonomik hususlar ile birlikte ülkeler arası iş birliği konuları görüşüldü.

Görüşmenin ardından basın toplantısında açıklama yapan Bakan Fidan, Kazakistan ile ticari hacmin yıldan yıla artarak devam edeceğini söyledi.

Fidan, "Kazakistan'daki en büyük yatırımcılardan biriyiz. Asya ve Avrupa arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek bir konuma sahibiz. Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekteyiz" dedi.

FETÖ ile mücadelede

FETÖ ile mücadelede adımları görüştüklerini de belirten Bakan Fidan, "Ortak düşmanımız FETÖ ile ilgili adımları görüştük. Türkiye ve diğer ülkelerde ne yapmak istediklerini biliyoruz. Hain örgütle ilgili tüm desteği vermeye hazırız.  FETÖ örgütüne karşı hep beraber uyanık olmalıyız" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Kazakistan
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