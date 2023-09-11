Emine Erdoğan öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Yeni eğitim öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, sosyal medya hesabından öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Paylaşımında, "Eğitim camiamızın ve tüm öğrencilerimizin 2023-2024 eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum. Çalan ilk ders zili ile beraber okul heyecanını yaşayan bütün öğrencilerimizin sevincini paylaşıyor, mutlu ve başarılı bir eğitim dönemi temenni ediyorum" ifadeleri yer aldı.