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Gündem
AA 11.09.2023 21:26

İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı: Tarihin kara lekesi olarak anılacaklar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, "Kan ve gözyaşının akıtıldığı karanlık süreci, karanlığın temsilcilerini, mimarları ve taşeronlarını kınıyoruz. Darbe, ihtilal, muhtıra, işgal girişimi ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı: Tarihin kara lekesi olarak anılacaklar

Altun, 12 Eylül askeri darbesinin 43. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, hukuk hiçe sayılarak millet iradesinin önünün kesildiği, yüz binlerce insanın işkencelere, acı ve gözyaşlarına mahkum edildiği, insan onuru ve temel bir hak olan yaşama hakkının hiçe sayıldığı 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçtiğine dikkati çekti.

Darbecilerin, emperyalistlerle omuz omuza verip insan haklarını ve özgürlükleri ayaklar altına aldıklarını, bağımsızlığa kastettiklerini, millet iradesini postallarla çiğnediklerini ifade eden Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kan ve gözyaşının akıtıldığı karanlık süreci, karanlığın temsilcilerini, mimarları ve taşeronlarını kınıyoruz. Darbe, ihtilal, muhtıra, işgal girişimi ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Unutulmamalıdır ki döktükleri kan, sebep oldukları acılar, bu darbecilerin peşini hem bu dünyada hem de ahirette bırakmayacaktır. Namlusunu silahsız halka doğrultan hainler, tarihin kara lekesi olarak anılacaklardır.


Herkes bilmelidir ki darbecilerden geriye kalan son fotoğraf olan vesayetçi Anayasa'nın yerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri olarak açıkladığı milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya alacaktır.

Milletimizin ve medeniyetimizin temel değerlerinden hareket ederek yapılacak olan yeni anayasa, 'Türkiye Yüzyılı'nı da taçlandıracak, şahlanış döneminin nişanesi olacaktır. İnsanı, değerleri ve emeği merkez alan, sivil, demokratik nitelikte yeni bir anayasa için tüm kesimlerin sorumluluk alacağından ve gayret içerisinde olacağından da şüphemiz yoktur."

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Fahrettin Altun 12 Eylül Darbesi
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