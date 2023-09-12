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Gündem
TRT Haber 12.09.2023 00:25

Libya'daki sel felaketi sonrası siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

Libya'daki sel felaketinin ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Libya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile diğer siyasiler de başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Libya'daki sel felaketi sonrası siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi
[Fotograf: Reuters]

Libya, son yılların en büyük sel felaketiyle sarsıldı. Türkiye'den taziye ve geçmiş olsun mesajları art arda paylaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Libyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kurtulmuş, "Türkiye olarak her zaman dost ve kardeş Libya halkının yanındayız. Dualarımız sizlerle" paylaşımında bulundu.

"Yaraların en kısa zamanda sarılmasını ümit ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Libya halkının yanında olduğu belirten Yılmaz, "yaraların en kısa zamanda sarılmasını ümit ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Manihur Özdemir Göktaş da sosyal medya paylaşımında taziyelerini iletti.

Bakan Göktaş paylaşımında "Türkiye olarak her zaman dost ve kardeş Libya’nın yanındayız" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi...

"Dost ve kardeş ülke Libya’ya geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Libya'ya gönderilmek üzere tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar hazırlandığını belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Libya Sel Fahrettin Koca Cevdet Yılmaz Numan Kurtulmuş Mahinur Özdemir Göktaş
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