Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla ilgili konuştu.

İstanbul'da açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Geçtiğimiz pazartesi sabahından itibaren teyakkuz halindeyiz. Ülkemizin Suriye sınırından 110 kilometre güneyinde bir elektrik santralinden petrol sızıntısı oldu bu da Akdeniz'e doğru yayılmaya başladı. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyılarını, denizlerini koruma altına aldık ama şu anda ülkemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşmış herhangi bir kirlilik yok. Bütün tedbirlerimizi aldık, römorkörlerimiz, teknelerimiz, gemilerimiz bölgede özellikle bu sabah itibarıyla da 13 tır kirlilikle mücadele araçlarımız, ekipmanlarımız, malzemelerimiz İskenderun'a ulaştılar, sınırları çevirdik kirliliğinin ülkemize ulaşmaması için.''