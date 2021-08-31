Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, KKTC kıyılarına ilerleyen petrol sızıntısı için bölgeye ekip gönderdi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ekip gönderdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek, kirliliğin etkilerini en aza indirecek tedbirleri almak ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekiplerimizi yönlendirdik" ifadesini kullandı.
Uzaktan algılama sistemleri, gözlem uçakları ve İHA’lardan da faydalanarak, petrolün bölgede yayıldığı alanı tespit ettiklerini vurgulayan Kurum, "Bölgedeki kirliliği önlemek için KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde bariyer serme ve deniz araçları ile temizlik çalışmalarını başlattık" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Murat Kurum KKTC Suriye
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