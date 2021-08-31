TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yılını kutladı.

Şentop, bağımsızlık günü dolayısıyla "Er Manas" heykelinin Ankara'daki açılış töreninde yayımlanan mesajında, Kırgız halkının 1000 yıllık tarihi ve genetik yapısını hafızasında muhafaza eden, hayat tarzını ve kültürünü yansıtan eşsiz sanat eseri Manas Destanı'nın baş kahramanı Er Manas'ın heykelinin Ankara'da yer alacak olmasını anlamlı bulduğunu aktardı.

Er Manas'ın; cesaret, kahramanlık, kuvvetli irade, vatan sevgisi ve millet bilinciyle Türkiye'de ve Kırgızistan'da genç nesillere miras bırakmak istedikleri faziletlerin bir bütünü olduğunu belirten Şentop, "Manas ve beraberindeki yiğitler nasıl ki asra destan olarak yazılmıştır; bugün de Kırgızistan hür, istiklal-i tam, mukaddes bir yükselişle 30. senesini idrak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 sene önce bağımsızlığını kazandığında Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke olmaktan şeref duyan Türkiye'den Manas'ın evladı Kırgız dostlarımıza selam ve saygılarımı iletiyor, eserde emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.