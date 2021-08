Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkında Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener'in yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü temsilcileri, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı uzmanlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Limanlar Dairesinden yetkililer de hazır bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'den hem teknik hem de lojistik destek

Başbakan Saner, Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin tonluk akaryakıtın denize karışmasıyla Akdeniz'in batı kısmında çok ciddi bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Konuyla ilgili hemen gerekli çalışmaları başlattıklarını dile getiren Saner, ilgili bakanlıklar başta olmak üzere Başbakanlık'ta Acil Afet Kriz Komitesinin de gerçekleştirdiği toplantıyla olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Saner, KKTC'deki imkanların yanı sıra Türkiye'nin de kendilerine sağladığı hem teknik hem de lojistik destek sayesinde olayı çok daha detaylı inceledikleri bilgisini paylaşarak, alınacak tedbirleri en üst düzeyde tutmak için ikili girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Saner'den heyete teşekkür

Türkiye'den konuyla ilgili yetkililerin bu sabah KKTC'ye geldiğine ve kendilerine destek olduğuna dikkati çeken Saner, heyete teşekkürlerini sundu.

Başbakan Saner, olay bilgilerine gelir gelmez kriz masasının aldığı önlemler çerçevesinde ellerindeki mevcut bariyerlerin tespitini yaparak, ilk etapta Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited şirketine bağlı gemileri ve römorkörleri Gazimağusa ve Girne'den olay yerine sevk ettiklerini söyledi.

Saner, buna destek olarak Kıbrıs Türk Petrolleri Limited Şirketi, Al-Pet ve AKSA'ya ait bariyerlerin Dipkarpaz bölgesine sevkini sağladıklarını açıkladı.

[Başbakan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkında Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenledi. | Fotoğraf: AA]

Burada amacın olası karaya yaklaşacak fueloilin önünün kesilmesi olduğunu vurgulayan Saner, ellerindeki bütün imkanları seferber etmeleri nedeniyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait bariyerlerin de bölgeye sevk edilmek üzere olduğunu belirtti.

Bariyerlerin döşenmesinde ihtiyaç duyulacak deniz araçlarının da Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi tarafından sağlandığını ifade eden Saner, tüm bunların yanında ana vatan Türkiye'den gelen 5 kişilik ekiple de olayı en üst düzeyde değerlendirdiklerini dile getirdi.

Başbakan Saner, denizde bir atık söz konusu olduğunu, bu atığın temizlenmesinin çok kolay olmadığını vurguladı.

"Nene Hatun ile Seyit Onbaşı yola çıktı"

KKTC'de sahip olmadıkları bir başka imkanın da Türkiye tarafından kendilerine sağlandığını belirten Saner, "Bugün itibarıyla Türkiye Kıyı Emniyetine bağlı 1000 metreküp atık toplama kapasiteli Nene Hatun gemisi ile 400 metreküp atık toplama kapasitesine sahip Seyit Onbaşı gemisi yola çıktı. Gemilerin cuma günü bölgede olması planlanıyor." dedi.

"Petrol sızıntısının kirliliği Suriye'ye doğru yöneldi"

Emniyete bağlı araçlarla havadan yapılan incelemelerde mevcut akaryakıtın gelişini anbean takip ettiklerinin altını çizen Saner, "Akıntının yönü dün akşamdan itibaren güneybatıdan esen rüzgar ile kuzey Akdeniz'in doğu sahillerine doğru ilerliyor. Son bilgilere göre, petrol sızıntısının kirliliği Suriye'ye doğru yöneldi." diye konuştu.

[Başbakan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkında Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenledi. | Fotoğraf: AA]

Saner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'a da teşekkür ederek, özellikle denizden atık toplama konusunda görevlendirdikleri iki geminin, insanlığı tehdit edecek kirliliği ortadan kaldırmak için hayati önem taşıdığını ifade etti.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D