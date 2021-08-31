Türkiye ile Mısır arasında geçtiğimiz aylarda başlayan diplomatik temasların ardından Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de diplomatik görüşmeler hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.

Bu temasın ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında artan diplomatik temasları, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Körfez Uzmanı Dr. Mustafa Yetim TRT Haber’e değerlendirdi.

-Mısır ve BAE ile atılan normalleşme adımları ne anlama geliyor?



Türkiye’nin Körfez diplomasisini Orsam Körfez Uzmanı Dr. Mustafa Yetim @trthaber’de değerlendirdi. https://t.co/v21W8DP08v pic.twitter.com/3LtqVE7miC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2021

Mustafa Yetim, sürecin yeni başlamadığına dikkat çekerek, "Normalleşme süreçleri hemen başlamış süreçler değil. Bunun yoklamalarını 2018, 2019 yıllarına kadar getirebiliriz. Karşılıklı açıklamalar mevcuttu. Taraflar birbirlerine belirli siyasi mesajlar veriyordu" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan-BAE-Mısır ihtilafı

Yetim, artan diplomatik temaslarda ABD Başkanı Joe Biden'ın iş başına gelmesinin etkisi olduğu gibi Suudi Arabistan, BAE ve Mısır arasında yükselen ihtilafın da önemli bir rol oynadığına vurgu yaptı.

Yetim, "Yemen merkezli bir Suudi Arabistan-BAE gerilimi var. Mısır ile Etiyopya arasındaki krizde BAE'nin Etiyopya'ya daha fazla meyletmesi ve Mısır bunu bir kaygı olarak değerlendiriyor" dedi.

Mısır-Türkiye ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra sıcak rüzgarlar esiyor.

Heyetler arasında geçtiğimiz aylarda Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında yapılacak.

7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Meclis'te de Mısır'la yeni dönem için kapı aralanmış, Mısır Temsilciler Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulmuştu.