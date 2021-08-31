Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Mısır görüşmelerinin ikinci turu Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mısır Türkiye-Mısır İlişkileri
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