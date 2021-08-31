Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Sınır Güvenliği Yunanistan
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