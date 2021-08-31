Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ettiği belirtilerek, dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, komandoların, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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