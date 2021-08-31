Uzun yıllardır BAE dış politikasının önemli isimleri arasında yer alan Gargaş, Erdoğan ile Al Nahyan'ın dünkü telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından değerlendirmede bulundu.

اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان ايجابياً وودياً للغاية، لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الاصدقاء والاشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة. pic.twitter.com/3Ym9zFwGzC — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 31, 2021

İki liderin görüşmesini "çok olumlu ve dostça" olarak yorumlayan Gargaş, söz konusu temasın özellikle BAE'nin bölgesel istikrar için köprüler inşa etme arayışında olduğu yeni sürece denk gelmesine dikkati çekti.

Gargaş, BAE'nin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ağustos'ta da BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmişti.