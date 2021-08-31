Kolej gazetesinde yer alan habere göre, Georgia Üniversitesi'nde bir profesör, devam eden bir ders sırasında bir öğrencinin maske takmayı reddetmesi üzerine aniden istifa etti.

88 yaşındaki psikoloji profesörü Irwin Bernstein, öğrencilerinden odanın ön tarafına yazılan “maske yoksa sınıf yok” politikasını izlemelerini istemişti.

İstifa eden Bernstein'in Tip-2 diyabet, hipertansiyon ve yaşa bağlı farklı sağlık sorunları olduğu açıklandı.

Georgia'daki bazı üniversiteler, koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta varyantı ve COVID-19 vakalarındaki ani artış nedeniyle maske zorunluluğunu eski haline getirdi .

Georgia Üniversitesi, maska takmayı teşvik etse de kampüs içerisinde zorunlu tutulmuyor.