Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’da yeni Savunma Bakanı Murat Bektanov oldu
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan’da Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in istifasının ardından, Savunma Bakanlığına Murat Bektanov atandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Murat Bektanov, ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu.
Nurlan Yermekbayev'in istifası
Askeri mühimmat deposunda 26 Ağustos’ta meydana gelen patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev istifa etmişti.
Etiketler: Kazakistan
Sıradaki Haber
İsrail'de günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz