New Jersey’de South Seaside Park'taki plaja düşen yıldırım yüksekte sandalyesinde oturan cankurtarana isabet etti.

Cankurtaran olay yerinde hayatını kaybederken 3'ü cankurtaran 7 kişi yaralandı.

Yaralanan kişiler baş ağrısı, baş dönmesi ve işitme sorunları tedavisi için Toms River'daki Community Medical Center'a götürüldü.

Berkeley Polis Departmanı, cankurtaranlara ve sahil personeline biraz izin vermek için salı, çarşamba ve perşembe günleri sahillerin kapatılacağını duyurdu.



