Gazze'deki hükümet: İsrail, ihtiyaç duyulan 660 tırdan yalnızca 104 gaz yüklü tırın girişine izin verdi

Gazze Hükümeti Medya Ofisinin yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten 6 Aralık 2025’e kadar girmesi gereken 660 tır yerine yalnızca 104 tır gazın Gazze’ye ulaşabildiği, bu miktarın da anlaşmada belirlenen ihtiyacın yalnızca yüzde 16’sına tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in mutabakata uymayan bu uygulamasının, 2,4 milyonluk Gazze Şeridi nüfusunu doğrudan etkilediği vurgulanarak, gaz eksikliğinin, evler, hastaneler, fırınlar ve toplu mutfaklar dahil olmak üzere hayatın tüm alanlarında ciddi insani sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne girmesi gereken mutfak tüpü gazı miktarını ciddi şekilde kısıtlayarak, halkı derin bir insani krize sürüklediğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Normal şartlarda 470 bin ailenin gaz alması gerekirken, mevcut kısıtlı miktar nedeniyle yalnızca 252 bin aileye ulaşabildik. Aile başına 8 kilo gaz veriyor, her ailenin dağıtım döngüsünde sadece bir kez faydalanmasını sağlıyoruz. Kıtlık yüzünden bu döngü en az üç ay sürüyor ve dağıtımı, her bölgedeki kayıtlı hane sayısını esas alan yazılım tabanlı bir sistemle adil şekilde yürütüyoruz."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.