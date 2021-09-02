Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikilecek" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl sonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:
"2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek 'Geleceğe Nefes' oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz."
2021’in sonuna kadar Hakkari’de 80 bin, tüm Türkiye’de ise 252 milyon fidan dikerek #GeleceğeNefes oluyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) September 2, 2021
Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz. pic.twitter.com/91ZzAShF7V
Etiketler: Bekir Pakdemirli Fidan Twitter
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