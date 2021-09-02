70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için ilk tören Ses Tiyatrosu'nda düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Buradaki törenin ardından usta oyuncu Şensoy’un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta sanatçının eşi Derya Baykal, kızları Derya Şensoy ile 9 aylık hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, oğlu Mert Baykal, yakınları, sanat dünyasının tanınmış simaları katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Usta oyuncu kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin alkışları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.