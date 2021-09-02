Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikata başladı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları, Bakü'de ortak tatbikata başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.
Tatbikatta su altı saldırı ve savunma operasyonlarının da yapılacağı kaydedildi. Bakanlık, tatbikatın ilk gününden bazı görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.
Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.
Etiketler: Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri
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