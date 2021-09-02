Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Kaag ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/ZA9DExx7ZP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2021

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Taliban'dan ve bazı ülkelerden iş birliği talepleri var"

"Atılacak adımların her beraber koordine edilmesi gerekiyor. Bu tek başına Türkiye'nin ya da Katar'ın üstleneceği bir mesele değil.

Çözüm iki aşamalı olabilir, biri askeri uçuşlar için. Pistlerdeki sorunun giderilmesiyle askeri uçakların tahliyesi için kullanıma açık olabilir. Böylelikle havaalanındaki durum test edilebilir.

Sorumluluğu kimler üstlenecek? Bu konudaki şartlar değişti. Taliban'dan ve bazı ülkelerden de bizimle işbirliğiyle ilgili talepler var. Bunları değerlendiriyoruz.

Herkesin emin olacağı şekilde güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor. Bunu Taliban'a ilettik. Özellikle havaalanının içinde güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor. Bu konuda uzman şirketler de var. Bavulların taranması, insanların cihazdan geçirilmesi gibi işlemlerin yapılması konusunda herkesin güvenebileceği şekilde burada tedbirlerin alınması gerekiyor."

Çavuşoğlu 'Brüksel ile Ankara arasında görüşmeler var. 3 milyar euo'luk yeni bir teklif var. Türkiye bu teklifle ilgileniyor mu?' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Çok samimi konuşmak istiyorum. 2016 yılında AB ile göç konusunda bir mutabakata vardık. Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık ve Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı yüzde 95 azaldı. Maalesef AB kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi. Bu mutabakatın ortak deklarasyonun güncellenmesi konusunda hemfikir kaldık.

"AB pandemi var insanlar hareket etmez diye düşündü"

Biz bu konuda, göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi 1 ay içinde AB'ye ilettik. AB, 1 yıl geçtiği halde bile bize dönüş yapmadı. AB, nasıl olsa şimdi Covid var, acele etmeyelim anlayışı içindeydi.

AB, Türkiye'ye 3 milyar euro verelim gibi tek taraflı bir karar aldı. Bizim oturup konuşup müzakere ederek mutabakata bağlamamız lazım. Afganların buna dahil edilip edilmeyeceği konusuna gelelim.

"Mutabakatı güncellememiz lazım"

Afganlar konusunda, biz para veriyoruz Afganları tutun, gelmesin gibi bir durum olursa, bu işbirliği olmaz.

Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmesi dahil birçok konuyu kapsayacak şekilde mutabakatı güncellememiz lazım.

Sosyal ve siyasi bir sorun sonuçta, basit formüllerle bu işin üstesinden geliriz anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım.