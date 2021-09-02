Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadınla ilgili anısını anlattı. Gülerek söylediği imalı sözlerle gündem oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir yayında, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili imalı bir üslupla anlattığı anısı tepki çekti.

Bolu Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısında da Özcan'a tepkiler geldi.

Belediye meclis üyelerince protesto edildi

Özcan'ın Türk kadınına hakaret ettiğini söyleyen AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, meclis üyelerini salonu terk etmeye davet etti.

Çınar'ın davetine uyan AK Partili meclis üyeleri salondan çıktı.

Özcan, daha önce de mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla tepki çekmişti.