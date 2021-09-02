70 yaşında hayata veda eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy için İstiklal Caddesi’ndeki Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi.

Usta sanatçı Ferhan Şensoy için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/1dmXBd7erO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2021

Şensoy, taraftarı olduğu Galatasaray bayrağına sarılı tabutuyla sahneye çıkarıldı.

Okan Bayülgen’in sunuculuğunu yaptığı törende sahneye çıkan sanatçılar, usta tiyatrocuyu anlattı ve taziye dileklerini sundu.

[Fotoğraf: AA]

"Türk tiyatrosu ulvi bir çınarını kaybetti"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun ulvi bir çınarını kaybettiğini belirterek, "Başta sanat camiamız olmak üzere, onu sevenlerin, hepimizin başı sağ olsun. O sadece kıymetli bir sanatçı ve yazar değildi. Bütün hayatını tiyatroya adamış çok değerli bir insandı ve hiçbir menfaat beklentisi de olmadı. Sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadı" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Böyle bir ustayı yaşarken tanıma şansına bahtiyar olduk"

Ersoy, Ferhan Şensoy'un modern ile geleneksel tiyatroyu sentezleyerek yeni bir çağdaş tiyatro anlayışı getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu toprakların insanını çok sade ve yalın bir dille anlatmayı başaran çok güçlü bir yazım yeteneği vardı ve bu onu her konuda ayrıştırıyor, değerli yapıyordu. Toplumumuzun her kesimi tarafından sevilmesi, takdir edilmesi, hatırlanması da bunun en güzel en önemli ispatı. İsmail Dümbüllü, Münir Özkul'dan devraldığı bayrağı hep daha ileriye taşımak için var gücüyle çalıştı. Hepimiz de buna şahit olduk. Böyle bir ustayı yaşarken tanımak, eserlerini bizzat dinlemek şansına bahtiyar olduk. Bu konuda çok sevinçliyiz. Ama bugün burada bir o kadar da kederliyiz."

Kendilerine düşenin usta sanatçılarının emanetlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Sanata verdiği değer için bir ömür tiyatro sevdasına adadığı için bizlere kattığı her şey için ustaya müteşekkiriz, onu hiç unutmayacağız, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Baba kız aşkımız şimdi okyanusları çok bulutları ve yıldızları aştı"

Usta sanatçının kızı Derya Şensoy, üniversite yıllarında babasına yazdığı şiiri okuyarak, "Baba kız aşkımız şimdi okyanusları bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum" diyerek duygularını paylaştı.

"O kadar güzel dostları vardı ki..."

Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal ise Ses Tiyatrosu enkaz halindeyken tiyatroyu aldıklarını, ancak Ferhan Şensoy'un arkadaşlarının destek verdiğini aktararak, "Bu sahnenin üstünde örülmüş bir duvar, önünde bir film perdesi, acayip filmler oynatılıyor. Her yer kırık, dökük ama o kadar güzel dostları vardı ki..." şeklinde konuştu.

Tiyatronun hayata geçmesi için yapılan tüm restorasyon ve onarımları anlatan Baykal, 'Şu An Mutfaktayım' adlı eserden bir bölüm okudu:

"Sen ikisinin (ölüm ve yaşam) arasındaki yaşamayı, bana, bize, evlatlarına, dostlarına, ailene, seyircine, Galatasaraylı arkadaşlarına, öğrencilerine, Türk halkına, bütün bunlarda ışık oldun ustam. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez. Var sayalım ölmedin..."

"Onu en çok benim sevdiğimi ispat etmeye uğraşırdım"

Törende konuşanlar duygu yüklü sözlerle sanatçıyı andı...

Sanatçının kızı Müjgan Ferhan Şensoy:"Küçükken babamın bu kadar sevilen birisi olması, bu sevgiyi paylaşmak zorunda olduğum için zorlardı beni. Onu en çok benim sevdiğimi ispat etmeye uğraşırdım. Birkaç gündür bu sevgiyi sizlerle paylaşmak ve bu özlemi bölüşmek yüreğime biraz olsun hafifletiyor."

"Tiyatro tarihimizin çok önemli bir kilometre taşıdır"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Uluslararası bir sanatçıydı. Aynı zamanda güldürü geleceğimizin simgesi olan kavuğu tam 30 yıl taşımış, tiyatro tarihimizin çok önemli bir kilometre taşıdır. Ferhan Şensoy, yaşamı, kıvrak zekası ve maharetiyle aslında hepimizi düşündüren, kendine has üslubuyla da güldüren çok değerli bir sanatçımızdı" değerlendirmesinde bulundu.

"Anlatılacak, söylenecek çok şey var"

Oyuncu Şevket Çoruh: "İlk önce Ortaoyuncular ailesine baş sağlığı diliyorum. Yeni mezun olmuştum. Nevizade'den biraz cesaret alıp sol tarafta ortaoyuncuların provasının bitmesini bekledim. Ferhan Ağabey'in karşısına geçip, bu tiyatroda olmak, bu tiyatroda oynamak istediğimi söylemiştim. O da kendi üslubunca beni tiyatrodan kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Başımız sağ olsun. Dediğim gibi anlatılacak, söylenecek çok şey var. Kitaplar yazılacak hakkında. Oyunlarını oynayacağız. Bu tiyatroyu, Ses Tiyatrosu'nu biz yaşatacağız. Burası bizim emanetimiz."

"Onunla, her gün değişen yolculuklara çıktı Türk tiyatro seyircisi"

Ali Poyrazoğlu: "Çok esaslı bir oğlan. 'Sen bize katılsana' dedim. 'Yarın sabah' dedi. Geldi. Geliş o geliş. 'Madem elin kalem tutuyor, oyun yaz' dedim. 'Dur Konuşma, Sus Söyleme'yi yazdı. Oynadık. Çok fiyakalı okudu. Arkadan 'Bizim Sınıf' oyununu yazdı. 'Aman oynayalım bunu. Fevkalade olmuş' dedim. Oynadık. Hatta doyamadık. Aradan yıllar geçti, bir daha oynadık. Hatta bu sene oynamak için Ferhan'a demiştim ki, 'Ver bu Bizim Sınıf'ı bu sene yeniden oynayayım'. 'Ama bu sefer daha büyük bir prodüksiyon yap' dedi. Olur dedim. Anlaştık. 'Kitaplarını da okumak lazım senin' dedim. 'Kazancı Yokuşu'nu oku, sesli kitap olarak' dedi. Okuyorum.

Ferhan bu toplantıya gelse bu kadar övgü ve ağlamanın arkasından çok sinirlenirdi. Aman bunu ağdalı yaptınız. Bu hale de getirmeyin işi' derdi. Gece Ferhan'ı gördüm rüyamda. Dedim ki 'Ferhan hayrola. Ne işin var rüyamda?' 'Hadi oradan, sen benim rüyamdasın' dedi. Ferhan rüyamıza girerdi. Bizi kendi rüyalarının içine çekerdi. Onunla, her gün değişen yolculuklara çıktı Türk tiyatro seyircisi, meslektaşları, arkadaşları ve kendisi. Hiç yorulmadı, çok emek sarf etti ama çok eğlendi. Tadını çıkardı. Demin içeri girmeye çalışırken baktım, kalabalıkta birileri itip kakıyor. Şöyle bir döndüm baktım, Münir Özkul, Erol Günaydın, Rasim Öztekin, Nisa Serezli. 'Ne yapıyorsunuz, hayrola' dedim. Nisa Serezli oradan dedi ki, 'Ferhan'ı almaya geldik, götürüyoruz'. Nereye gidiyorsunuz? dedim. 'Neşeli bir meyhaneye gideceğiz. Kafayı çekeceğiz' dedi. Ferhan Şensoy, öbür taraftan da bizleri izlemeye devam edecek."

Konuşmaların ardından, Ferhan Şensoy'un oyunlarından sahnelerin yer aldığı bir video gösterildi.

Alkışlar eşliğinden tören alanından çıkarılan Şensoy'un cenazesi, Teşvikiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile sanatçının eski eşi Derya Baykal, oğlu Mert Şensoy, kızları Müjgan Ferhan ve Derya Şensoy'un yanı sıra sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.