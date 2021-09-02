Venedik Film Festivali 78. kez izleyicilerle buluşuyor.

Dünyanın en eski film festivalinde sinema dünyasının yıldızları açılış töreni için kırmızı halıda boy gösterdi.

Festival 'Paralel Anneler' filmiyle açıldı



Festival, İspanyol yönetmen Pedro Almadovar'ın yönettiği Paralel Anneler filminin gösterimiyle başladı.



Açılış gecesinde ayrıca, Oscar ödüllü İtalyan aktör Roberto Benigni de yaşam boyu başarı dalında Altın Aslan Özel Ödülü'nü aldı.



Festivalin jüri heyeti yaptığı toplantıda, sinemanın salgının zorluklarını aşacağına inandıklarını söyledi.

11 Eylül'de sona erecek



78. Venedik Film Festivali, 11 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.



Festivalde Altın Aslan için 21 film yarışacak.