Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, "Gökkuşağının Sonu" adlı oyunun yerine, aynı tarihlerde Ahmet Metin Önel'in yazdığı ve Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" adlı oyunun izlenebileceği duyuruldu.

Basın Duyurusu



'Açık Hava Yaz Oyunları'nda Oyun Değişikliği



Haberin detayıhttps://t.co/v7A9RZDLOK pic.twitter.com/ip9BBilJ44 — Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) September 1, 2021