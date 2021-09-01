Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devlet Tiyatroları'nda program değişikliği
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Yaz Oyunları" kapsamında 2, 3, 4 Eylül tarihlerinde sahneleneceğini açıkladığı "Gökkuşağının Sonu" adlı oyunun, sanatçının rahatsızlığı sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.
Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, "Gökkuşağının Sonu" adlı oyunun yerine, aynı tarihlerde Ahmet Metin Önel'in yazdığı ve Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" adlı oyunun izlenebileceği duyuruldu.
Basın Duyurusu— Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) September 1, 2021
'Açık Hava Yaz Oyunları'nda Oyun Değişikliği
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Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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