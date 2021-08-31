16. Contemporary İstanbul, Akbank ana sponsorluğunda 5-10 Ekim tarihlerinde, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsayan bölgesel yenileme ve restorasyon projesi olarak bilinen, Tersane İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açacak.

Bu yıl yine ilk kez Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg’dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve de koleksiyonerlerini ağırlayacak olan fuarda ayrıca Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Açılışı merakla beklenen Tersane İstanbul, Contemporary Istanbul için hedeflenen tarihten sekiz ay önce kapılarını açacak.

İstanbul’un yeni simge mekanlarından biri olacak, bölge insanı için önemli bir buluşma noktası haline gelecek Tersane İstanbul, son yıllarda İstanbul’a kazandırılan kültür sanat alanındaki en önemli yenileme ve bölgesel gelişim projesi.

