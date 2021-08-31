Konya'nın Kulu ilçesinde besicilik yapan genç yetiştiriciler, asırlardır devam eden ve son yıllarda unutulmaya yüz tutan koç katımı geleneğini yeniden çanlandırıyor.

Koçlar süslendi

İlçede düzenlenen etkinlikte, büyüklerinden "koç katımı" geleneğini öğrenen genç yetiştiriciler, sürüye dahil edecekleri koçları farklı renklere boyayarak süsledi.

Def eşliğinde maniler söylendi

Hayvanların su içtiği olukların temizliğini yapan gençler, def eşliğinde maniler söyleyerek eğlendi.

"Koçlarımızı davul zurna eşliğinde sürüye kattık"

Koç katımı geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen sürü sahibi Ahmet Aslan, "Koçlarımızı süsledik, boyadık, davul zurna eşliğinde sürümüze kattık. Allah izin verirse 5 ay sonra da kuzumuzu alacağız. Zamanla kaybolan bu etkinliği inşallah sürdüreceğiz. İhtiyarlarımıza nasıl yapıldığını sorduk, onlardan bilgiler aldık ve biz de yapmaya çalıştık. Önümüzdeki seneler daha iyisini yapacağız’’ dedi.

Yaylaya gelen sürüyü davul ve zurna ile karşılayan genç yetiştiriciler, koçları sürüyle buluşturduktan sonra etkinlik sona erdi.