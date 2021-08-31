Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sel bölgesinde Mehmetçiğe doğum günü sürprizi
Sel felaketinin derinden etkilediği Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik yaraları sarmak için bölgede çalışma yürütüyor. Komutanları kahraman Mehmetçiğe doğum günü sürprizi yaptı.
Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından, bölgede çalışmalar sürüyor. Kahraman Mehmetçiğin özverili çalışmaları da vatandaşın takdirini topluyor.
Bu yoğun mücadelede komutanları Mehmetçiklerin doğum gününü kutlamayı da ihmal etmiyor.
Sel bölgesindeki 29 ve 30 Ağustos doğumlu askerlere süpriz kutlama yapıldı.
Alkışlar eşliğinde mumları üfleyen Mehmetçiklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
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