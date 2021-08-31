İstanbul'da yağışların sona ermesiyle kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi de azalmaya başladı.

İSKİ’nin verilerine göre, nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80,82 iken, ağustos ayının sonunda bu oran yüzde 58.29 seviyesine düştü.

10 baraj 4 ayda toplam yüzde 22,53 düştü

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 4 ayda toplam olarak yüzde 22.53 seviyesinde azaldı.

Doluluk oranı en yüksek Ömerli'de yüzde 87.77, ölçülürken, doluluk oranı en az Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak ölçüldü.

İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

Istrancalar'da yüzde 20,26, Terkos'ta yüzde 65.93, Sazlıdere'de yüzde 30.83, Alibey'de yüzde 27,7, Büyükçekmece'de yüzde 53.39, Ömerli'de yüzde 87,77, Darlık'ta yüzde 59,84, Elmalı'da yüzde 71,48, Kazandere'de yüzde 16,47 ve Pabuçdere'de yüzde 1,92.