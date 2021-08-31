Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 70 dönüm alan hasar gördü.
Kula ilçesine bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda dün gece başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla sabaha karşı kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 70 dönüm alanın hasar gördüğü belirtildi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 09:59
- 09:55
- 09:51
- 09:49
- 09:42
Sıradaki Haber
Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz