Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 04:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 4 otomobil kazaya karıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'ın Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi Bayraklı istikametinde meydana geldi.
Metehan Ö. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen Coşkun K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil park halinde bulunan otomobile ve kamyonete çarparak durabildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 kişi hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alına yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası İzmir
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