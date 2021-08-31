Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Salihli Orman İşletme Şefliğine bağlı Eren Tepe gözetleme kulesinin ihbarıyla çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesine sevk edildi.
Yangına, 10 arazöz, 2 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 48 personel, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.
Yaklaşık 70 dönüm alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Orman Yangını Manisa
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