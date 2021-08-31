Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 00:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:35’te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Denizde meydana gelen deprem yer kabuğunun 11,53 kilometre altında oluştu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 30, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 31.08.2021, 00:06:33 TSİ
Enlem : 37.8593 N
Boylam : 23.2203 E
Derinlik : 11.53 km
Detay : https://t.co/cR3R1i4tGA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi
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