Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük düşük riskli iller arasında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün COVID-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."
01 ADN MAVİ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2021
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Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 13 bin 401 kişi iyileşti, 245 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Adana Afyonkarahisar Kütahya Karabük Fahrettin Koca
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