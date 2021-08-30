Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."

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Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2021

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 13 bin 401 kişi iyileşti, 245 kişi hayatını kaybetti.