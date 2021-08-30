Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
245 kişi daha koronavirüse yenik düştü
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 13 bin 401 kişi iyileşti, 245 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19 bin 557 yerine 9 bin 557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef. Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz." dedi.
Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hSqskMkqQP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2021
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