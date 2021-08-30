Türk silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu. pic.twitter.com/DOPiwTnkTF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2021

Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı da Eren 13 operasyonunda Şırnak'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Böylece gün içinde yurt içinde ve yurt dışında toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu