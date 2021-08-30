Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik"

Ülkemiz bundan 5 yıl önce tarihimizin en alçak en hain darbe girişimine şahit olmuştur. Ordumuzun içindeki bir grup FETÖ ihanet çetesi mensubunun başlattığı 15 Temmuz darbe girişimini, milletimizle beraber günün ilk ışıklarıyla birlikte kati şekilde başarısızlığa uğrattık. Bu şanlı mücadelede 183 vatandaşımız ve 63 polisimizle birlikte 5 askerimizi de şehit verdik. Aynı şekilde FETÖ’cülere karşı çarpışan 43 askerimiz de gazilikle şereflendi. Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik.

"Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattık"

Darbe girişimine bilfiil katılan veya örgütle iltisaklı 4 bin 723 ordu mensubu halen cezaevinde bulunmaktadır. Bu darbe girişiminin ardından TSK'da, eğitim kurumlarını da içeren kapsamlı bir reform gerçekleştirdik. Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattık. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren harp okullarını, yüksek okulları, enstitüleri, Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde tekrar kurduk. Askeri eğitimi üniversitemizde tek çatı altında toplayarak kurumsal bütünlüğü sağladık.

"Çok daha donanımlı bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz"

Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçtiğinde birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz, hamdolsun işte bugün mezun oldu. Biz bugün bu reformu yaptığımızda birileri Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek tezvirat peşinde koşuyordu. Bugün görüyoruz ki bırakınız Türk ordusunun damarlarının kesilmesini, artık çok daha güçlü, çok daha kabiliyetli, çok daha donanımlı bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz. Müfredatından araç gerecine kadar her alanda çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir eğitim öğretim kurumumuz var.

"TSK'nın personel temininde herhangi bir kesintiye meydan verilmemiştir"

Mesela Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte öğrencilerimiz, İngilizce yanında Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça ve bu yıldan itibaren Yunanca hazırlık eğitimi almaya başladılar. Sonuçta ortaya şu rakamlarla da teyit olacağı üzere gerçekten hepimizin iftihar etmesi gereken bir başarı öyküsü çıktı. İlk etapta ara sınıflara öğrenci alım yoluyla TSK'nın personel temininde herhangi bir kesintiye meydan verilmemiştir. Bu yıl itibarıyla da tüm sınıflar, üniversitemizde eğitimlerini tamamlamaya başlamıştır.

"15 Temmuz’daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız"

Milli Savunma Üniversitemiz, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 15 bin 501’i Türk, 947’si 20 ayrı ülkeden misafir olmak üzere toplam 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim öğretim vermiştir. Bugüne kadar üniversite verdiği mezun sayısı misafirlerle birlikte 23 bin 433’ü bulmuştur. Bir başka ifadeyle sayı bakımından 15 Temmuz’daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız.

Bugün ordumuzda üsteğmen, teğmen, astsubay kadrolarında binlerce Milli Savunma Üniversitesi mezunu görev yapmaktadır. Salgın döneminde yüz yüze eğitime ara vermeyen, gece gündüz programını uygulayarak faaliyetlerini sürdüren tek eğitim kurumu Milli Savunma Üniversitemizdir.

"1452 öğrencinin mezuniyetinin sevincini hep birlikte yaşıyoruz"

Gereken sağlık tedbirlerinin hepsini alarak öğrenci ve personelinin aşılanmasında yüzde 99’un üzerinde bir orana ulaşan üniversitemiz, bu bakımdan da örnek bir kurum haline dönüşmüştür. Netice itibarıyla bugün üniversitemize bağlı harp okullarımızdan 1351’i Türk, 101’i misafir olmak üzere toplam 1452 öğrencinin mezuniyetinin sevincini hep birlikte yaşıyoruz.

"19 Mayıs 2023'te de inşallah açılışını yapacağız"

Mutluyuz, memnunuz, Allah’a hamdolsun genç teğmenlerimizle beraber yarınlara yürüyoruz. Libya’da yürüyoruz, Azerbaycan’da yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Bugün Kara Harp Okulumuzun, yarın da İstanbul’da Deniz ve Hava Harp okullarımızın mezuniyet törenlerinde bu sevincimizi öğrencilerimizle ve aileleriyle paylaşıyoruz. Az önce devasa bir Milli Savunma, öbür tarafta Genelkurmay, kuvvet komutanlıklarımızın merkezi yerleşkesinin hamdolsun temelini attık. 19 Mayıs 2023'te de inşallah açılışını yapacağız.

Dünyada eşi benzeri olmayan böyle bir muhteşem eser ancak Türkiye’ye yakışır, ancak sizlere, bizlere yakışır.

"Ordumuzun her seviyedeki personelinin eğitim ihtiyacı karşılanmıştır"

Astsubay meslek yüksekokullarımızın bu yılki mezun sayısı da 2254 kişidir. Kurmay eğitimleri de aynı şekilde kesintisiz devam etmiş, ordumuzun her seviyedeki personelinin eğitim ihtiyacı karşılanmıştır. Bu başarıda emeği geçen Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu başta olmak üzere herkesi ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Dünyada böylesine büyük bir sarsıntıya maruz kalıp da bu kadar kısa sürede eskisinden çok daha başarılı sistemi hayata geçirebilmiş bir başka ülke bulunduğunu sanmıyorum.

Umuyoruz harp okullarımızın kapandığı, askeri eğitimin bitirildiği yalanını söyleyenler bugünkü manzara karşısında birazcık mahcup olurlar.

"Artık bunları biz yapıyoruz, birilerinden dilenmiyoruz"

Rabbimiz 'sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır olmalı' buyuruyor. Türkiye’nin son dönemde yaşadığı her hadise gibi 15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz ve milletimiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır. Sadece ordumuzda değil, yargıdan diplomasiye kadar pek çok kritik kurumda benzer süreçleri işleterek yerli ve milli donanımlarla egemenliğimizi tahkim ettik. Artık İHA’larımız semalarımızda uçuyor. SİHA’larımız semalarımızda uçuyor. TİHA’larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz, birilerinden dilenmiyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha kararlı, daha özgüvenli hale getirerek şehitlerimizin kanlarının, gazilerimizin fedakarlıklarını boşa gitmemesini sağladık.