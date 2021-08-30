Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için İlçe Jandarmama Komutanlığına getirildi.
Etiketler: Yunanistan FETÖ
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