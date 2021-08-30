Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz.https://t.co/nfMj3PSny0 pic.twitter.com/YMmmlHEk9U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2021

"Millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum.

"Gerektiği kadar cephanemiz yoktu"

Askerimiz vardı, yüreğimiz vardı, bileğimiz vardı ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu. Gerektiği kadar cephanemiz yoktu. İhtiyacımızı karşılayacak aracımız, gerecimiz yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı bu gerçeği görmemize vesile olması bakımından da hayırlı bir adım olmuştur.

"Tarih önünde mutlaka hesap verecekler"

Neredeyse 40 yıla yaklaşan terörle mücadele sürecimizin ilk döneminde aynı sıkıntılar yüzünden ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin dışarıdan aldığı destek ne olursa olsun kıytırık bir terör örgütü karşısında adeta eli kolu bağlı hale düşürülmesine yol açanlar tarih önünde mutlaka hesap verecekler. Telsizimiz yoktu. Amerika telsizlerimize el koydu, vermedi. Askerimiz maalesef telsiz bulamadığı için susturma tekniğini kullanarak savaştı. Ama şimdi bunları kendimiz yapar hale geldik. Bunların ötesine geçtik. Şimdi İHA'mız, SİHA'mız var, şimdi TİHA’mız da var. Bunlarla birlikte bundan sonraki süreç, savunma sanayinde artık ihraca başladık. Artık 'ne verirsin' demeyeceğiz. Artık 'ne alırsın' diyeceğiz. Bunun için de bütün bombalarına varana kadar her şeyi kendimiz üretir hale geldik.

Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir.