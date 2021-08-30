İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

İlk tören, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde de program vardı. Programa, siyasi parti ve yabancı ülke temsilcileri ile azınlık cemaatlerinin dini liderleri katıldı.

Vatan Caddesi'nde geçit töreni yapıldı



Her yıl olduğu gibi İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Vatan Caddesiydi. Tören yürüyüşü yapıldı. Cumhurbaşkanının mesajının ardından şiirler okundu. Halk oyunu gösterileri yapıldı.

Klasik araçlar konvoy oluşturdu

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bağdat Caddesi'nde elektrikli ve klasik otomobiller konvoy oluşturdu.

Düşüncelerini dile getiren bir vatandaş, "Atamız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Onun izinden giden nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden buradayız" dedi.

Harbiye'de zaferin izleri sergilendi



Harbiye Askeri Müzesi'nde de büyük zafere ışık tutacak eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sergi, 30 Ağustos dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Sergiye gelenler adeta kendilerini Sakarya Meydan Muharebesi'nin içinde buldu. Çünkü o savaşta kullanılan pek çok malzemeyi burada görmek mümkün.

Sergi, 13 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.