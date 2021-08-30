Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya heabından, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında! TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Göklerin Kartalları her daim görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2021
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/9GNH2H3vtA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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