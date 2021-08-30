CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

26 Ağustos günü Büyük Taarruz ile atılan ilk adımın, bundan tam 99 yıl önce, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri ile taçlandığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, egemen güçlerin prangalarından kurtularak, tam bağımsızlığa kavuştuğunu hatırlattı.

Bu kutlu mücadelenin başkomutanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yola düşen, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsız bir Cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ilk işinin, egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmek olduğuna dikkati çekti.

"Kararlıyız, başaracağız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen de 98 yıl önce kurulan Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra mazlum halklara da umut ışığı olmaktır. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yaşanan gelişmeler, İslam coğrafyasında bitmek bilmeyen kardeş kavgası, bu zorunluluğun en açık kanıtıdır. Bölgemizin huzura kavuşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 'demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmasından geçmektedir.

Demokrasi mücadelesi zor bir yolculuk olsa da hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele rotasını 'zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir' sözüyle çizmişti. Milletimize söz veriyorum. Kararlıyız, başaracağız. Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız.

Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine gönülden bağlı Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."