Bakan Çavuşoğlu Sırbistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in davetine icabetle Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Ziyarette, ikili ilişkilerin tüm boyutları, iki ülke iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Ziyaret vesilesiyle Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğunun açılış töreni de gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in davetine icabetle Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Ziyarette, ikili ilişkilerin tüm boyutları, iki ülke iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun, ziyaret programı çerçevesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

Ziyaret vesilesiyle Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğunun açılış töreni de gerçekleştirilecek.