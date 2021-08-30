Türk ordusunun 30 Ağustos'ta kazandığı zafer anıtlarla ölümsüzleştirildi
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile işgalci Yunan ordusu kesin yenilgiye uğratıldı. Zaferin izleri, o taarruza sahne olan Afyonkarahisar'da yaşatılıyor. Birçok anıt 99 yıl önce yazılan kahramanlık destanını anlatıyor.
Afyonkarahisar, tam 99 yıl önce, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birine sahne oldu.
Takvim yaprakları 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Türk ordusu, işgalci Yunan kuvvetlerine karşı harekete geçti.
Atatürk'ün karargahı Kocatepe
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın karargahını kurduğu Kocatepe, taarruzun kalbiydi.
Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi, Afyonkarahisar'da 1874 rakımlı Kocatepe'de bulunuyor. Anıt, 1953'te yapıldı.
Anıt özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşı buradan yönetilmesinine izafeten Türk ulusunun işgalden kurtuluşunu sembolize eden özellikle Afyon Dumlupınar Ovasına yön veren bir durumu sembolize ediyor.
Bronzdan yapıldı
Bronzdan yapılan 4 ton ağırlığındaki Kocatepe Anıtı'nın üzerinde çiçek kabartmalı mermer yazıtlar var. 1993'te de Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açıldı.
Zaferi en iyi anlatan anıt: Büyük Utku Anıtı
Zaferi simgeleyen noktalardan biri de kent merkezindeki Büyük Utku yani Zafer Anıtı. 1936'da açıldı.
Atatürk, 6 Kasım 1937'deki Afyonkarahisar ziyaretinde incelediği bu eser için, "Büyük utkuyu en iyi anlatan anıt" ifadesini kullandı. Üzerinde Milli Mücadelenin aşamaları anlatılıyor.
Anıt hakkında bilgi veren Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Pr. Dr. Ahmet Altıntaş, "Burası Türk milli mücadelesini, Türk ordusunu, Türk halkının emperyalizme karşı galip gelişini anlatır" dedi.
Meçhul Asker Anıtı
Ve o büyük mücadelenin isimsiz kahramanları... Onlar da unutulmadı ve bir anıtla ölümsüzleştirildi. Atatürk'ün emriyle Meçhul Asker Anıtı yapıldı.
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş alanlarını gezerken bir top çukurunun içerisinde Mehmetçiğin elinde sancak tutan görüntüsüyle karşılaşıyor. Bunun üzerine yanındakilere şu talimatı veriyor: Başkomutanlık meydan savaşını daha iyi anlatan, tasvir eden başka resim olamaz. Buraya meçhul asker anıtı yapılsın."
Büyük Taarruz'a ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da 12 şehitlik var.
Haber: Sena Ünal
Kamera: Kadir Kurucan