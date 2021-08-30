Afyonkarahisar, tam 99 yıl önce, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birine sahne oldu.

Takvim yaprakları 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Türk ordusu, işgalci Yunan kuvvetlerine karşı harekete geçti.

Atatürk'ün karargahı Kocatepe

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın karargahını kurduğu Kocatepe, taarruzun kalbiydi.

Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi, Afyonkarahisar'da 1874 rakımlı Kocatepe'de bulunuyor. Anıt, 1953'te yapıldı.

Anıt özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşı buradan yönetilmesinine izafeten Türk ulusunun işgalden kurtuluşunu sembolize eden özellikle Afyon Dumlupınar Ovasına yön veren bir durumu sembolize ediyor.

Bronzdan yapıldı

Bronzdan yapılan 4 ton ağırlığındaki Kocatepe Anıtı'nın üzerinde çiçek kabartmalı mermer yazıtlar var. 1993'te de Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açıldı.

Zaferi en iyi anlatan anıt: Büyük Utku Anıtı

Zaferi simgeleyen noktalardan biri de kent merkezindeki Büyük Utku yani Zafer Anıtı. 1936'da açıldı.

Atatürk, 6 Kasım 1937'deki Afyonkarahisar ziyaretinde incelediği bu eser için, "Büyük utkuyu en iyi anlatan anıt" ifadesini kullandı. Üzerinde Milli Mücadelenin aşamaları anlatılıyor.

Anıt hakkında bilgi veren Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Pr. Dr. Ahmet Altıntaş, "Burası Türk milli mücadelesini, Türk ordusunu, Türk halkının emperyalizme karşı galip gelişini anlatır" dedi.

Meçhul Asker Anıtı

Ve o büyük mücadelenin isimsiz kahramanları... Onlar da unutulmadı ve bir anıtla ölümsüzleştirildi. Atatürk'ün emriyle Meçhul Asker Anıtı yapıldı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş alanlarını gezerken bir top çukurunun içerisinde Mehmetçiğin elinde sancak tutan görüntüsüyle karşılaşıyor. Bunun üzerine yanındakilere şu talimatı veriyor: Başkomutanlık meydan savaşını daha iyi anlatan, tasvir eden başka resim olamaz. Buraya meçhul asker anıtı yapılsın."

Büyük Taarruz'a ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da 12 şehitlik var.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Kadir Kurucan