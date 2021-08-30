Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul polisinden zehir tacirlerine geçit yok
[Fotoğraf: Arşiv - AA]
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılbaşından bu yana gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde gözaltına alınan 4 bin 187 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde 3 ton 83 kilo 958 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 39 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucu ticaretine yönelik 8 aylık süreçte kent genelinde 28 bin 752 operasyon ve uygulama gerçekleştirildi.
36 bin 126 şüpheli gözaltına alındı
Yapılan bu çalışmalarda 215'i yabancı uyruklu 36 bin 126 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 4 bin 187'si tutuklandı.
Tutuklananlar arasında 34 ülkeden 100 yabancı uyruklu şüphelinin de bulunduğu öğrenildi.
3 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Adres, araç ve üst aramalarında ise çeşitli türlerde 3 ton 83 kilo 958 gram uyuşturucu madde ile 3 milyon 911 bin 673 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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