Büyük Taarruz sırasında büyük bir mücadeleye sahne olan Çiğiltepe, stratejik öneme sahipti. Düşmanların temizlenmesi, harekatın devamı için kritikti.

Çiğiltepe'de birlikleri Albay Reşat Bey kumanda ediyordu. 1918'de İngilizlere esir düşen Reşat Bey esaretten kurtulur kurtulmaz Milli Mücadele'ye katılmıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ona çok güveniyordu.

Albay Reşat Bey'in seçilmesinin hiç tesadüf olmadığını dile getiren Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Kurnaz Şahin, "Mustafa Kemal kendisini Anafartalar muharebelerinden tanıyor. Keza Kafkas Cephesinde düşman işgalinde görev almış, 1918 yılında Yıldırım Ordularında grup komutanlığına atanmıştır." dedi.

26 Ağustos'ta, taarruzun hemen başında, Çiğiltepe'yi düşmandan temizlemek için zorlu bir mücadele başladı.

Belen ve Tınaztepe gibi önemli noktalar Yunan askerinden kısa sürede kurtarıldı. Ama Çiğiltepe'den bir türlü beklenen haber gelmiyordu. Albay Reşat Bey, 27 Ağustos sabahı yeniden hücum başlattı.

Şahin, şunları anlattı:

"Saat 10.30 gibi Mustafa Kemal Paşa telefona Reşat beyi ister 'Reşat Bey iyi olduğunuzu umuyorum. Hedefinize ne zaman ulaşacaksınız' diye bir ifadesi söz konusu. 'Komutanım hedefimize ulaşamaya çok az kaldı yarım saat içinde hedefe varacağız.' der. Mustafa Kemal başarılar dileyerek telefonu kapatır."

Saat 11:45'te Gazi Mustafa Kemal Paşa, Albay Reşat beyi tekrar aradı. Yunan kuvvetlerinin müthiş bir mukavemet gösterdiğini bu tepenin alınmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Reşat Bey, söz verdiği saatte tepeyi alamayınca hayatına son verdi

Albay Reşat Bey için, Çiğiltepe'yi almak bir onur meselesiydi. Reşat Bey, Çiğiltepe'yi söz verdiği saatte alamayınca "Yarım saat zarfında o mevkiyi almaya size söz verdiğim halde, sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam." notunu bırakarak intihar etti.

Şahin, "Mustafa Kemal'in bu notu gördüğün de çok üzüldüğünü hatta gözyaşı döktüğünü çok büyük bir vatanperveri kaybettiğinden dolayı üzüldüğünü görüyoruz." dedi.

Emrindeki askerler Çiğiltepe'yi, kısa süre içinde düşmandan temizledi. Atatürk, bu onurlu komutanı hiç unutmadı. Albay Reşat Bey, vefatının ardından Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile onurlandırıldı.

Atatürk, ailesine "Çiğiltepe" soyadını verdi. Vatanı kurtarmak için canının veren şehitler de bölgedeki Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde yatıyor.