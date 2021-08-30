Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren 13 Operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında, Şırnak Beytüşşebap kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında, Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri J-SİHA destekli operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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