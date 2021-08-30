30 Ağustos; zaferin adı, bir milletin küllerinden doğuşu.

Büyük Zafer 99 yaşında.

Büyük Zafer, tarihe altın harflerle geçti

30 Ağustos 1922'de "Ya istiklal ya ölüm" parolası ile Kurtuluş Savaşı taçlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, tarihe altın harflerle geçti.

İlk tören Anıtkabir'de

Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü yurt genelinde törenlerle kutlanacak. Kutlamaların ilk adresi her zamanki gibi Anıtkabir olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de düzenlenecek törene katılacak. Siyasi parti liderleri, bakanlar, kuvvet komutanları ve milletvekilleri de Anıtkabir'de olacak.

Erdoğan'ın, Anıtkabir'deki törenin ardından Başkomutan sıfatıyla Külliye'de tebrikleri kabul etmesi bekleniyor.

Ankara'da geçit töreni düzenlenecek

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Başkent'te resmi geçit töreni yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başlayacak kortej yürüyüşü Eski Meclis Binası önünde son bulacak.